Mãe e filho 'voam' após serem atingidos por carro em Salvador; vídeo

Uma mulher identificada como Ieda Silva Gonçalves, de 43 anos, e o seu filho, o adolescente Ícaro André, de 13 anos, foram atingidos por um carro na Avenida Miguel Calmon, em Salvador, na noite da última sexta-feira, 7. O momento foi registrado por uma câmera de segurança do local. A mulher segue internada.

Nas imagens, é possível notar que os dois passavam pela faixa de pedestres quando foram 'arrastados' por um veículo. Com o impacto, os dois foram lançados no ar e chegaram a passar pelo teto do carro antes de caírem na pista.

null Reprodução

De acordo com os familiares, o adolescente chegou a a receber alta no mesmo dia do acidente. A mãe segue internada em um hospital da capital baiana e deve passar por cirurgia nesta segunda-feira, 10. As informações foram passadas para a Record TV.