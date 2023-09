Mais de 2 mil alunos têm aulas suspensas após operação em Valéria

Mais de 2 mil alunos tiveram suas aulas suspensas por conta dos confrontos que tem ocorrido na região de Valéria. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 18, pela Secretaria Municipal de Educação (Smed).

De acordo com a pasta da capital baiana, são 2.368 alunos das escolas São Francisco de Assis, Batista de Valéria, Nossa Senhora Aparecida, Milton Santos, Afonso Temporal e Cmei João Paulo I com atividades interrompidas devido a insegurança.

O transporte público também foi afetado na região. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os ônibus seguem somente até a rotatória, na rua da Matriz, próximo a prefeitura-bairro.

Desde sexta-feira, 18, as forças policiais tem intensificado as atuações nas localidades, após confronto com grupo criminoso que terminou com a morte do agente Lucas Caribé, da Polícia Federal.

No mesmo dia, quatro suspeitos foram mortos pela operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). Durante o fim de semana, mais cinco foram abatidos (dois no sábado e três no domingo), além de um preso.