Manifestação contra o genocídio de pessoas pretas trava ruas do Centro

O trânsito ficou complicado na manhã desta sexta-feira, 18, para quem precisou utilizar as vias do centro de Salvador, principalmente na Avenida Sete de Setembro. Manifestantes e grupos militantes tomaram as ruas em um protesto contra o genocídio de pessoas pretas e lembrou a morte de Mãe Bernadete, liderança Quilombola da Bahia, que aconteceu em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com informações da Transalvador, o trânsito ficou congestionado, principalmente nas imediações da Igreja de São Pedro, sentido Praça Castro Alves. Além disso, o órgão alertou para que motoristas evitem esta região.