Mar agitado invade ruas e assusta moradores em Salvador; vídeo

O mar agitado deixou sujeira e galhos na orla de Salvador, além de causar prejuízos em estruturas de iluminação pública da capital baiana. Os casos chegaram a ser registrado em vídeos feitos na região da Gamboa e na Ribeira.

Na orla da Ribeira, um morador filmou um momento em que um poste chega a soltar faíscas após a fiação da estrutura ser atingida pelas ondas do mar.

null Reprodução

Na Gamboa, a água invadiu a causada e chegou a entrar em estabelecimentos comerciais, como o Bar da Mônica, conhecido pela comunidade local.

null Reprodução

O Portal A TARDE fez contato com a Defesa Civil de Salvador (Codesal) para saber do acionamento para as ocorrências. E aguarda resposta.