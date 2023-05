Marano Hotel, na Pituba, anuncia construção de suíte presidencial

O Marano Hotel, que fica na Av. Manoel Dias, Pituba, anunciou uma novidade em sua estrutura: a construção de construindo uma Suíte Presidencial. Dois quartos do quinto andar serão integrados para a realização desse projeto, que conta com a assinatura dos arquitetos da Ello 3 Arquitetos.

Com uma decoração marcada por cores em tons pastéis e branco, detalhes clean, o espaço de 40m² contará com sala, ante-sala, banheira e objetos de luxo. Segundo os responsáveis, essa opção de hospedagem visa proporcionar maior conforto e qualidade aos artistas, empresários e demais hóspedes que busquem desfrutar de um ambiente amplo e elegante.

A nova Suíte também será uma opção para o segmento de casamentos, permitindo a realização do Dia da Noiva ou do Noivo no próprio hotel. A construção da suíte foi anunciada durante um Happy Hour exclusivo para convidados, incluindo parceiros de agências de viagens e jornalistas.

O evento contou com música ao vivo por Jonh Violinista, e com opções gastronômicas da Dolce Glacê Confeitaria e do Tabuleiro Acarajé da Vivi. Os convidados puderam ainda apreciar as imagens da estrutura do hotel por meio dos Totens de Led da Freire 360°.

A previsão é de que a Suíte Presidencial esteja concluída em agosto de 2023.

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação