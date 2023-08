Maratona Salvador é confirmada em setembro com R$ 200 mil em premiação

A Prefeitura de Salvador lançou nesta segunda-feira, 14, o Calendário Oficial de Turismo Esportivo da capital baiana. Entre os eventos mais aguardados está a já tradicional Maratona Salvador, que foi confirmada para o dia 24 de Setembro, com largada no Parque dos Ventos, ao lado de Centro de Convenções, na Boca do Rio.

A corrida é destina para atletas iniciantes e profissionais e contempla os corredores das categorias de 5km, 10km, 21km e 42km. Essa é a 5ª edição do evento que deve reunir 8 mil participantes e distribuir premiação de R$ 200 mil para os primeiros colocados de cada categoria, inclusive para Pessoas com Deficiência (PcD).

A calendarização das competições acontece pela primeira vez e deve se tornar parte do calendário anual de eventos da cidade. Entre as apostas para a atração de turistas estão modalidades como maratona, triathlon, surf e natação em águas abertas.