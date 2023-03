Maré baixa suspende travessia entre Salvador e Mar Grande

A travessia feita pelas lanchas entre Salvador e Mar Grande, na Ilha de Itaparica, será suspensa entre 8h15 e 10h desta terça-feira, 7. A maré baixa prolongada motivou a parada no serviço, por causa da impossibilidade de atracar embarcações no Terminal de Vera Cruz, em Itaparica, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Os horários noturnos também serão prejudicados: a última saída de Salvador será às 19h15. Os horários das 19h30 e 20h estão cancelados. De Mar Grande, a última saída está programada para as 18h.

Nesta terça-feira, a Travessia Salvador-Mar Grande iniciou as operações às 5h, horário em que a primeira embarcação deixou o Terminal Marítimo de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. De Salvador, a primeira saída do Terminal Náutico ocorrerá no horário normal, às 6h30.

Hoje, a travessia conta com oito embarcações à disposição do tráfego. Os horários são pontuais, sempre de meia em meia hora ou a cada 15 minutos, conforme a demanda de passageiros nos terminais.

Tarifas – De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,10 e domingos e feriados, R$ 11,60.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Os catamarãs da Travessia Salvador e Morro de São Paulo vão operar normalmente nesta terça, disponibilizando cinco horários para os usuários. Do Terminal Náutico, em Salvador, o primeiro catamarã zarpa às 8h30. Depois ocorrem saídas às 9h, 10h30, 13h, e, a última saída, às 14h30.

Já do Terminal de Morro de São Paulo, o primeiro catamarã sai também às 9h e os horários seguintes serão feitos às 11h30, 12h30, 14h30 e 15h. A passagem custa R$ 149,61 de Salvador para Morro de São Paulo, e R$ 138,71, no sentido inverso. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito.

Passeio às Ilhas

As escunas de turismo saem hoje a partir das 8h, do Terminal Náutico, para o tradicional "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos-os-Santos. As embarcações cumprem, no roteiro, paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, retornando a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100 por pessoa.