Médica baiana assume presidência da Sociedade Brasileira de Oncologia | A TARDE

A médica baiana Anelisa Coutinho, assumiu no dia 1º de janeiro a presidência da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC). Ela é a terceira mulher a ocupar o cargo em 43 anos. A doutora também é líder nacional do departamento de tumores gastrointestinais da Dasa Oncologia.

“Assumir a presidência da SBOC é uma honra e responsabilidade. O sentimento é de consciência do desafio, junto à imensa vontade de contribuir com o avanço da especialidade no Brasil. Ser mais uma representante do sexo feminino só reforça a importância da equidade, do respeito ao indivíduo e da valorização pela capacidade de contribuição pessoal. O reconhecimento deve ser independente de tabus como gênero ou naturalidade”, afirma.

Anelisa Coutinho é membro da sociedade brasileira há 22 anos e já ocupou outros cargos na instituição, como presidente da regional Bahia e membro da diretoria nacional. Ocupando a presidência, ela planeja contribuir para uma maior integração nacional e internacional. "Vamos aproveitar a representação regional, estruturar ações conjuntas com entidades internacionais e uma maior integração com as sociedades latino-americanas".