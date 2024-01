Mega da Virada: sócio de lotérica quer fama de pé quente em Salvador | A TARDE

Por volta das 20h30 do dia 31 de dezembro, seis moradores de Salvador ganharam um enorme motivo para comemorar: eles foram donos de uma das cinco apostas vencedoras da Mega da Virada e conquistaram R$ 117 milhões. A identidade dos sortudos, é claro, é desconhecida.



A aposta vencedora em Salvador foi feita na casa RCR Loterias, localizada dentro do Atakadão Atakarejo, na Estrada das Barreiras. Um dos sócios da agência onde a aposta foi feita, Caio Coelho contou que a lotérica antes funcionava no final de linha do bairro e mudou de localização há apenas dois meses, o que é desconhecido por parte da população.

"Estamos felizes de pessoas aqui do bairro que funciona nossa loja, moradores da capital puderam realizar esse sonho e que nós servimos de instrumento para essa realização. Temos algumas pessoas vindo em razão dessa premiação, dessa divulgação. Essa premiação vai servir para trazer essa fama de pé quente e espero que o movimento melhore, com mais pessoas fazendo os jogos aqui e ficando milionário", falou Caio Coelho.

"Feliz de dar essa sorte para essas pessoas que ganharam. Que esses clientes lembrem da gente, dê nossa gratificação por isso (risos), mas que possam usufruir bem desse prêmio", falou Marília Araújo, funcionário da lotérica.

Cristiane Santos, moradora do bairro da Engomadeira, brincou com a possibilidade dos vizinhos terem conquistado o prêmio. "Eu fiquei triste, viu? Porque não fui eu que joguei. Eu tenho certeza que o ganhador é do meu bairro. Só quero ver os sinais. Quem sumir, foi quem ganhou".

"A menina até me chamou para fazer uma fézinha, mas eu não quis, não sei jogar. Vou jogar agora direto, se chegou perto de mim, pode chegar até a mim. Ninguém é proibido de sonhar, um dia chega", completou.