Mercados e feiras passarão por fiscalização da Vigilância Sanitária | A TARDE

A feiras e os mercados municipais de Salvador passarão por fiscalização e ações educativas e de fiscalização devido a Semana Santa. As inspeções serão realizadas pela a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Vigilância Sanitária (Visa), e tem o objetivo de verificar a qualidade dos alimentos típicos para a data.

As atividades serão realizadas nos 12 Distritos Sanitários da cidade, sempre a partir das 9h.

“Nos locais de venda, a exemplo do Mercado Municipal de Itapuã, Sete Portas, Mercado do Peixe e do Rio Vermelho, a Visa orientará os comerciantes sobre as normas sanitárias para a venda segura destes produtos. A população também receberá informações sobre como escolher o pescado, se está apropriado para consumo, por exemplo. A prevenção, através da educação, já faz parte das ações da Visa e é primordial para a segurança alimentar de todos”, explica a vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos.

Na quinta-feira, 14, às 14h, a Visa estará promovendo o Treinamento para Comercialização de Alimentos Típicos da Semana Santa, no auditório da Organização de Auxílio Fraterno (OAF), na Rua do Queimado, 17, Liberdade. A capacitação é aberta a todos os comerciantes de produtos típicos.

Tradição

A Semana Santa, celebrada em 2024 na última semana de março, é uma tradição religiosa que envolve rituais e celebrações com características festivas, onde a culinária tem papel de destaque nas casas e mesas da população brasileira. Como alimentos mais consumidos nessa época destacam-se peixes, camarão seco, leite de coco, azeite de dendê, amendoim, castanha e chocolates. Por fazer parte de pratos típicos da culinária baiana, esses produtos são predominantes consumidos não somente neste período, mas ao longo de todo o ano.

Programação das inspeções:

Dia 15 (sexta) - Mercado Municipal de Itapuã

Dia 19 (terça) - Comércio Informal de Pescados de Itapagipe e Mercado das Sete Portas

Dia 21 (quinta) - Mercado do Rio Vermelho

Dia 22 (sexta) - Mercado do Peixe (Água de Meninos)