Módulos de Saúde garantem assistência no Festival Virada Salvador 2024 | A TARDE

Para assegurar o acesso aos serviços de saúde ao público que vai curtir os shows do Festival Virada 2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Salvador (PMS), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) montou dois módulos que irão funcionar durante os cinco dias de festa, entre esta quinta-feira (28) e a próxima segunda (01). Um deles funcionará 24h ininterruptamente, dando suporte também aos trabalhadores envolvidos no evento durante o período diurno, com 10 leitos disponíveis.

Cada módulo de saúde contará com apoio de uma Unidade de Suporte Básica, duas ambulâncias convencionais, com equipe composta por técnico de enfermagem e condutor socorrista. Desta forma, assegura-se o transporte sanitário de pacientes que necessitem de remoção para unidades de maior complexidade, mediante regulação da Central Municipal de Regulação de Urgências.

De acordo com informações da SMS, os módulos possuem capacidade para prestar assistência ao paciente em situação de maior gravidade. O leito de sala vermelha conta com suporte para estabilizar as mais diversas situações clínicas e traumatológicas, além disso, são equipados com todas as principais medicações de uso na urgência, e principais situações traumáticas. Sendo assim, no total, estão disponíveis 30 leitos, dos quais 28 leitos serão de observação e 02 leitos de reanimação para estabilização clínica do paciente.

“Nosso esquema de saúde para essa festa linda que é o Festival virada, foi pensado com muito carinho e estudo, nos baseamos nas experiências anteriores para sermos mais efetivos e ágeis no cuidado com as pessoas que vêm aproveitar e, eventualmente precisem de assistência”, destacou a vice-prefeita e secretária de saúde, Ana Paula Matos.

Vigilância Sanitária - A VISA também marca presença no evento, onde terá uma estrutura fixa que contará com equipe durante os cinco dias de festival, onde serão observadas as condições sanitárias dos comércios de alimentos e bebidas, orientando quanto às boas práticas de manipulação e conservação dos alimentos e higiene dos locais. O trabalho é focado no comércio informal (ambulantes), food trucks, em toda a vila gastronômica, camarotes e estabelecimentos circunvizinhos, sanando dúvidas e promovendo a educação para o fornecimento de serviços, alimentos e bebidas com qualidade.

Casa de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência - A SMS, em parceria com Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), vai ofertar cuidado para as crianças e adolescentes, filhos dos ambulantes e catadores de recicláveis, que trabalham durante os dias da festa. Esta ação ocorrerá em uma Escola Municipal próxima ao evento, na Boca do Rio. Na ocasião, a SMS disponibiliza núcleo multiprofissional com equipe que atua na prestação de assistência, cuidado e açõs de promoção e prevenção à saúde, avaliação e atendimento clínico visando o bem estar das crianças e adolescentes.