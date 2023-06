No entanto, os moradores alegam que a intervenção, que começou com os trechos I e III, respectivamente, Stella Mares e Ipitanga, traz problemas semelhantes ao trecho II da Praia do Flamengo. Morador do bairro e biólogo Gil Motta se preocupa com a obra fruto do convênio de R$ 58 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).