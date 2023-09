Morre aos 77 anos a jornalista baiana Elizabete Rodrigues

Será sepultado neste sábado, 02, o corpo da jornalista baiana Elizete Rodrigues. A "Divina", como também era conhecida, faleceu nesta sexta--feira, 01, aos 77 anos, vítima de câncer de mama. Ela estava internada no Hospital Aliança, em Salvador.

Elizete foi colega de turma dos jornalistas e professores Ruy Espinheira, Heloísa Sampaio e Fernando Rocha. Trabalhou no Jornal A Tarde, Instituto Pedro Ribeiro de Administração Judiciária (Ipraj) e Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), locais onde fez grandes amigos e deixou a lembrança de seu profissionalismo.

O velório e cerimônia de cremação serão realizadas neste sábado, 02, as 10 horas, na capela B, do Cemitério Jardim da Saudade em Brotas. O Grupo A Tarde se solidariza com a dor da família e presta essa justa homenagem a essa mãe, amiga, profissional e muitos outros adjetivos.