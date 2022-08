Motociclista fica ferido em acidente próximo ao aeroporto de Salvador

Um motociclista, que não teve sua identidade divulgada, ficou ferido após colidir contra um carro de passeio na tarde deste domingo, 31, na avenida Carybé, próximo ao Aeroporto de Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade médica. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Os agentes do órgão municipal registram a ocorrência e organizaram o tráfego de veículos, que ficou bastante congestionado. As causas do acidente são desconhecidas e serão investigadas.