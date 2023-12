Motociclista morre ao bater contra poste na estrada do Derba | A TARDE

Um motociclista morreu ao bater contra um poste n BA-528, conhecida como Estra do Derba. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 20, e foi confirmado pela Transalvador.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegou a ser acionada, mas o motocilista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Não há informações sobre as causas que fizeram com que o motociclista perdesse o controle e atingisse o poste da via.

A perícia foi acionada. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.