Motociclista morre ao ser atingido por caminhão | A TARDE

Um motociclista morreu na tarde desta quarta-feira, 17, após ser atingida por um caminhão na BR-324, saída do bairro de Águas Claras, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambulâncias do Samu foram acionadas para atender o motociclista, mas ele não resistiu e morreu na hora.

Por conta do acidente, o trânsito ficou congestionado na via marginal no KM 616 da BR-324, no bairro de Águas Claras. Segundo a VIABAHIA, equipes da concessionária estão no local orientando os motoristas para que o tráfego seja direcionado para faixa da esquerda.

Ainda não há identificação da vítima.