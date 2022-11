Motociclista morre após bater em poste em Lauro de Freitas

Um homem morreu após perder o controle da motocicleta e bater em um poste, no início da manhã desta quinta-feira, 3, no bairro Caji, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 05h10, na Rua da Caixa D'Água. Os policiais militares da 81ª CIPM foram acionados pelo Cicom para prestar um apoio a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava realizando os primeiros socorros da vítima.

As informações preliminares recebidas foram de que o motociclista morreu na hora por causa do impacto da queda. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção do corpo e realização da perícia no local.

Os agentes do Centro Integrado de Mobilidade Urbana (Cimu) ordenaram o trânsito na região.