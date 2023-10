Motorista foge de assalto em Salvador e quase atropela suspeitos; veja | A TARDE

Uma tentativa de assalto foi registrada por câmeras de segurança, na noite de quinta-feira, 19, no bairro de São Caetano, em Salvador. A ação dos criminosos foi frustrada pela reação do motorista.

Nas imagens, fica possível ver o momento em que o condutor do automóvel, modelo Chevrolet Onyx na cor preta, está entrando na residência de frente, mas retorna para manobrar e efetuar a entrada de ré.

Após conseguir estacionar, um grupo de suspeitos se aproxima do veículo para realizar o assalto, mas o motorista percebe a situação e arranca com o carro em alta velocidade, fugindo do local.

Um dos assaltantes, inclusive, quase tem a perna atropelada pelo condutor durante a reação. Apesar de todo o ocorrido, ninguém se feriu na situação.

O Portal A TARDE tentou contato com a Polícia Militar (PM-BA) e aguarda o posicionamento oficial com mais informações.

Vídeo:

Reprodução