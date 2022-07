Motorista foge de blitz, bate em carro e capota na orla da Boca do Rio

Sete pessoas ficaram feridas na madrugada desta sexta-feira, 28, em um acidente provocado por um motorista que fugiu de uma blitz no bairro de Armação, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o condutor do veículo não acatou a ordem de parada dada pelos agentes e avançou o bloqueio. Na tentativa de fuga, ele bateu em um outro automóvel e capotou. Aparentemente alcoolizado, o homem ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado por uma das vítimas.

Seis pessoas, que estavam dentro do veículo do suspeito e do automóvel atingido, ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde da capital baiana. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

O homem, preso por desacato, deixou a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta das 8h da manhã e foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.