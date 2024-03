Motorista que agrediu passageira passará por audiência de conciliação | A TARDE

O motorista por aplicativo flagrado agredindo uma passageira foi para uma delegacia nesta segunda-feira, 11, e prestou depoimento. Em seguida, ele foi liberado. Segundo o advogado do suspeito, Danilo Cerqueira, seu cliente vai aguardar agora uma possível audiência de conciliação, a ser definida pela Justiça baiana.

"Ele foi ouvido pela delegada, que fez um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), porque a principio é um crime de baixo potencial ofensivo, de lesão corporal leve. O termo será encaminhado para o judiciário, no qual provavelmente tenha um processo pelo juizado criminal, não pela justiça comum. Ele compareceu, prestou as informações sobre o caso, deu a versão dele e o TCO foi encaminhado para o judiciário. Em uma semana ou um mês, aí vai depender do judiciário, ele deve ser ouvido em um audiência de conciliação. Não temos como quantificar o tempo, depende da Justiça", explicou em entrevista ao Portal A TARDE.

Segundo o advogado, é muito baixa a possibilidade do motorista ficar preso. "Em caso de não existir uma conciliação, pode ter uma instrução, a pensa dele ser baixa e ele consegue converter em restritiva. É importante até frisar que ele não estava sendo procurado. Houve a denúncia e a polícia estava aguardando ele se apresentar, e assim ele o fez, afastando qualquer tipo de flagrante", pontua.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 13ª Delegacia Territorial (DT/Cajazeiras) e pessoas estão sendo ouvidas para a apuração. Em nota, a plataforma "In Drive" informou que bloqueou o motorista para que ele não faça novas corridas.

O "In Driver" acrescentou que a empresa está comprometida em prestar ajuda e suporte à passageira e que o caso é prioridade "número um" para a plataforma".

"Definitivamente, trabalhamos para prover um ambiente amigável, respeitoso e seguro a todos os nossos usuários e, acontecimentos como este, são devidamente tratados com urgência e atenção máxima, pois fogem dos nossos valores e princípios. Assim, ressaltamos que o motorista foi bloqueado e, desde já, iniciamos apuração e investigação para tratar do caso e ajudar autoridades no que for preciso”.

Versão do motorista

O motorista foi identificado como Ícaro Vinícius de Jesus. Ao ir prestar depoimento nesta segunda, 11, ele contou em entrevista à imprensa que foi ameaçado pela mulher.

A agressão aconteceu após a vítima se recusar a pagar o valor da corrida antecipadamente, como foi exigido pelo motorista. No aplicativo "In Drive", os acordos de pagamento são feitos entre o motorista e o passageiro, sendo possível pagar a corrida antes, durante ou depois da finalização do percurso.

"Ela só queria pagar no final. No 'In Driver' a gente não tem garantia que vai receber. Eu queria que ela pagasse antes, ela se recusou e me xingou de obeso, de gordo, agindo de forma preconceito comigo [...] Não sou vagabundo, nem sou marginal, sou trabalhador.", argumentou.