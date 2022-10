Motoristas protestam contra blocos de concreto em via de Salvador

Motoristas de Salvador realizaram um protesto contra os blocos de concreto localizados na Avenida Gal Costa, na capital baiana. Durante a manifestação, que aconteceu nesta quinta-feira, 27, pneus foram queimados e apenas uma via foi liberada para os carros, causando lentidão no trânsito do local.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as manifestações tiveram início por volta das 13h e duraram cerca de 30 minutos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para a liberação da pista.

Os condutores afirmaram que uma faixa contínua de blocos de concreto está causando acidentes na localidade. O equipamento é utilizado para separar pistas convencionais de pistas exclusivas para ônibus.

A Transalvador reforçou em nota ao Portal A TARDE que "os tachões são utilizados para delimitar espaços" e não é permitido transitar entre eles.