Mototaxista é morto a tiros durante assalto no subúrbio de Salvador

Um motociclista foi morto a tiros na noite de sexta-feira, 3, na Avenida Afrânio Peixoto, no bairro do Lobato, localizado no subúrbio de Salvador. Testemunhas contaram que ele seria mototaxista e estaria com um passageiro no momento do crime.

De acordo com a polícia, a vítima foi identificada como Flávio Eduardo Ferreira Alves, de 27 anos. As testemunhas disseram que o crime aconteceu quando dois homens armados em uma outra moto anunciaram o assalto.

Um dos homens teria puxado o celular de Flávio e teria sido baleado ao reagir ao assalto. A Polícia Militar esteve no local e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML)