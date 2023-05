MP recomenda instalação de câmeras na Baixa de Quintas

O Ministério Público estadual recomendou à Secretaria Estadual de Segurança Pública e à Transalvador que instalem câmeras de vigilância na parte de cima do viaduto da Via Expressa, localizado na região da Baixa de Quintas, para inibir a prática de crimes ambientais no local. A recomendação foi definida pelo promotor de Justiça Heron Santana, na sexta-feira, 26.

O promotor de Justiça ressaltou que a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo recebeu a notícia da ocorrência de crimes de maus-tratos aos animais na região da Baixa de Quintas, informando que cachorros estariam sendo arremessados de cima do viaduto da Via Expressa Baía de Todos os Santos.

O MP também requisitou que, no prazo de vinte dias, seja encaminhada ao MP informações sobre a instalação de câmeras de vigilância no local, detalhando os pontos em que foram instaladas e de que forma será feito o monitoramento do local.