Mulher ameaça passageira com faca no metrô de Salvador

Uma mulher que estava no metrô de Salvador na manhã desta segunda-feira, 31, ameaçou outra passageira com uma faca, dentro de um dos trens.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que as duas mulheres discutiam. Uma delas estava sentada e a outra, em pé, aparece com a arma brana na mão e parecia estar exaltada. Ainda não se sabe o motivo da briga.

Em nota, a CCR Metrô Bahia disse que “não tolera violência e quaisquer atitudes agressivas com seus clientes e sociedade”. A concessionária ainda informou que “Agentes de Atendimento e Segurança precisaram intervir de modo a evitar um princípio de confusão, devido a uma discussão ocorrida entre duas clientes dentro de um dos trens no final da manhã desta segunda-feira, 31. A situação foi controlada e as partes envolvidas seguiram destino ignorado”.

Não houve relatos de feridos.