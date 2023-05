Mulher é encontrada morta na manhã deste domingo na Av. Suburbana

Uma mulher foi encontrada morta e com marcas de tiros, na manhã deste domingo, 28, na Av. Afrânio Peixoto, localidade conhecida como Suburbana. O corpo estava nas imediações da ligação Lobato - Pirajá.

Policiais militares da 9ª Companhia Independente da PM foram acionados para averiguar a denúncia. No local, os agentes encontraram a vítima ao chão e sem sinais vitais. A vítima, que não foi identificada, apresentava perfurações na região da cabeça.

O Departamento Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo. Já o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga as circunstâncias, autoria e motivação do crime. Não há mais detalhes do caso.