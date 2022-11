Mulher é morta a pauladas no bairro do Imbuí nesta segunda

Uma mulher foi morta a pauladas na manhã desta segunda-feira, 7, no bairro do Imbuí, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, ela foi vítima de pauladas na região da cabeça e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto, não resistiu e veio a óbito. A identidade da vítima não revelada.

Já de acordo com as informações da Polícia Militar, policiais da da 39ª CIPM foram acionados pelo Cicom para prestarem apoio a uma viatura do Samu), que realizava atendimento a vítima, na Rua Jaime Salponick, próximo à praça do Imbuí.

O Departamento de Homicídios e Proteção À Pessoa (DHPP) investiga a autoria e motivação.