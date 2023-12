Mulher é morta a tiros no Rio Sena | A TARDE

Uma mulher foi encontrada com marcas provocadas por disparos de arma de fogo na noite de sábado, 9, na Travessa Saramandaia, no bairro do Rio Sena.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar a informação e constataram a veracidade dos fatos. O corpo foi retirado do local pelo Departamento de Perícia Técnica.

As circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil. Ainda não há indícios sobre o possível executor.