Mulher é presa após roubar ônibus no Vale do Ogunjá, em Salvador

Uma mulher foi presa em flagrante nesta quinta-feira, 7, após roubar um ônibus, na entrada do Vale do Ogunjá, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a suspeita disse que assaltou os passageiros com uma sandália que colocou sob a blusa simulando portar arma.

A prisão aconteceu quando os policiais do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) estavam fazendo diligências na região. No momento do crime, uma passageira foi agredida com um tapa.



De acordo com a SSP-BA, com a mulher, foram encontrados três aparelhos celulares e dois relógios. Ela disse à polícia, em depoimento, que já havia praticado outros roubos e que atuava nas localidades da Barra e na Bonocô.

A SSP informou que a mulher foi encaminhada para a sede do Gerrc, em seguida passou por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue custodiada à disposição da Justiça.

O material recuperado, foi devolvido para as vítimas, mediante apresentação de nota fiscal.