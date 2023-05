Mulher é sequestrada e morta por ex a caminho do trabalho

Dois corpos foram encontrados na Rua do Nepal, Granjas Rurais, no bairro do Jardim Santo Inácio, na manhã desta sexta-feira, 26. Ambos estavam com marcas de tiros dentro de um veículo. Segundo informações preliminares, o homem teria atirado na ex-namorada e em seguida, em si. Ele teria usado a arma do pai, um policial militar.

De acordo com uma fonte, o homem identificado como Lúcio Silvestre Monteiro Júnior, teria sequestrado Adrieli de Almeida Cardoso, na quinta-feira, 25, quando ela estava a caminho do trabalho, na região do Iguatemi. O homem teria abordado a vítima, que estava na companhia do namorado. Lúcio ainda tentou atirar no atual de sua ex, mas a arma falhou. Em seguida, ele levou Adrieli, que só foi encontrada morta na manhã desta sexta.

Policiais da 48ª Companhia Independente da PM já se deslocaram para o local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) já foi acionado para remoção dos corpos e realização da perícia. Investigadores da Polícia Civil também já estão támbém na ocorrência.

O Portal A tarde solicitou mais informações a Polícia Civil e aguarda uma resposta.

null Cidadão Repórter

Em atualização*