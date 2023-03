Mulher se destaca no transporte por aplicativo

Rodar 200 km por dia dentro de um carro. Essa é a média de distância que Cintia Menezes Moraes, 36 anos, faz em um dia de trabalho de motorista de aplicativo em Salvador e região metropolitana.

No ramo há dez anos, entrou para a profissão por influência do marido, que há dois anos deixou de rodar nas ruas da capital por uma oportunidade melhor, deixando o carro para a esposa. “Ele me perguntou se eu queria parar também”, relembra Cintia.

A moradora do Alto de Coutos gosta da liberdade que o ofício lhe proporciona e ainda destaca: “Cada dia é diferente, uma corrida é para uma viagem, casamento, sepultamento, aniversário”.

O carro é impecável, limpo e organizado. Veste-se elegante, com calça e camisa social, cabelo arrumado, maquiagem e unha feita. Conta que acontece de o cliente entrar no carro e falar: “Bom dia senhor, opa, senhora”; e ainda escuta: “Ih, será que sabe dirigir mesmo?”. Com muito jogo de cintura e educadamente, ela responde: “Vamos ver!”, conta ao A TARDE.

O fato de ser mulher também lhe rende muitos clientes fixos, ganha a preferência para transportar pelo cuidado no trânsito. Alguns clientes já viraram amigos.

Em relação ao assédio, comenta que trata com educação e reforça a clássica frase: “Não é não!”. A ousada motorista fala com brilho nos olhos: “Minha paixão é dirigir. Minha casa, tudo o que tenho veio através desse trabalho”.

Horários apertados

Se você acha que seu dia está corrido, essa baiana faz o relógio render. Cintia tem corridas fixas na madrugada, chega em casa às 2h, levanta às 4h, retorna para casa às 9h30, limpa, cozinha e ainda vai para o salão de beleza. Volta para o ponto às 13h e fica até as 17h30, voltando para casa para descansar até 21h.

Mãe de duas filhas, Maria Clara, 12 anos, e Laura, 8, ela faz a alegria das garotas no percurso para a escola. As meninas ficam orgulhosas ao responder a curiosidade dos colegas sobre a profissão da mãe.

Quando o passeio é em família, o marido dirige, para dar uma folga à motorista. “Eu mereço essa folga, né?”, brinca.

Determinada e dedicada, Cintia deixa uma mensagem de incentivo e empoderamento para as outras mulheres: “Não desistir, porque a gente é capaz. Nosso lugar é onde a gente quiser, basta querer e batalhar para isso”.