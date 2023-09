Mulher viaja de ônibus com 3kg de cocaína na bagagem

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou 2,9 kg de cocaína ao fiscalizar a bagagem de passageiros de um ônibus que passava pela BR 407, no município de Senhor do Bonfim, na Bahia.

Dois tabletes da substância ilícita foram encontrados na mala de uma das passageiras do veículo, que tinha como origem a cidade de São Paulo e seguida com destino a Apodi, no Rio Grande do Norte.

Diante do flagrante registrado na tarde de quinta-feira, 30, a passageira foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Os 2,9kg de cocaína e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Senhor do Bonfim , para a aplicação dos procedimentos legais cabíveis.