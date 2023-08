Mulheres vítimas de violência podem ser ouvidas em SAC de shopping

Uma unidade da Polícia Civil foi inaugurada nesta segunda-feira, 7, no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Salvador. A unidade oferece atendimento a casos enquadrados na Lei Maria da Penha, além de registro de outras ocorrências na Delegacia Virtual.

O posto iniciou as atividades na data em que a Lei Maria da Penha completa 17 anos.

Para ter acesso ao atendimento, as mulheres deverão ter idade igual ou maior que 18 anos, agendar o atendimento através do Sistema SAC, apresentar o RG, CPF, Boletim de Ocorrência e comprovante de residência. É permitida a presença de um acompanhante portando o documento de identidade.

Após ser ouvida online no posto do shopping, a mulher será orientada a aguardar o contato da unidade responsável pela apuração do fato, uma Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), que poderá intimá-la ou orientá-la acerca do cumprimento de alguma diligência necessária ao desenvolvimento da investigação e sua conclusão.

Para os registros de ocorrências, o cidadão contará com o Serviço Posto Policial de Atendimento da Delegacia Virtual, vinculado à Delegacia Virtual, sob a coordenação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), que terá funcionamento em horário administrativo.

A pessoa poderá agendar, por meio do canal de atendimento do SAC, os serviços de registro de boletim de ocorrência, assim como os depoimentos e oitivas.

A cerimônia de inauguração contou com as presenças dos secretários da Administração, Edelvino Góes; da Segurança Pública, Marcelo Werner; de Política para as Mulheres (SPM), Elisangela Araújo, da delegada-geral, Heloísa Campos de Brito, e demais autoridades.