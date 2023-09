No Dia do Repórter Fotográfico, imagens que valem mais que palavras

Nas lentes dos repórteres fotográficos de A TARDE, é possível fazer uma viagem por momentos cruciais da história. São registros feitos por profissionais que também observam o cotidiano com precisão e sensibilidade, em um jogo fantástico que envolve o dinamismo com a paciência da hora certa.

Esta é a descrição de uma habilidade adquirida sem filtros tecnológicos, usando apenas os próprios olhos. E como uma boa composição artística, musical, a sinfonia perfeita ocorre quando acontecimentos marcantes são capturados por meio das suas lentes.

O sentimento no rosto de uma pessoa, o desafio de um país que luta contra os impactos da desigualdade social, a mistura entre a alegria e a tristeza causada por fenômenos políticos, sociais, esportivos e culturais. Nada escapa de alguém que escolheu dedicar a vida para uma profissão essencial para a sociedade.

No Dia do Repórter Fotográfico, comemorado neste sábado, 2, confira a galeria de imagens emocionantes e históricas selecionadas pelos profissionais do Grupo A TARDE para celebrar a data:

Motociclista durante entrega na pandemia da COVID-19, em Salvador | Foto: Xando Pereira / Ag. A Tarde

Débora Cristina de Jesus, 38 anos, queimou com uma colher o rosto do filho Washington Chaves J. Santos, 13 anos, por ter comido uma carne de hambúrguer da tia | Foto: Xando Pereira / Ag. A Tarde

Desfile do Dois De Julho, data que é comemorada a Independência da Bahia | Foto: Xando Pereira / Ag. A Tarde

José Saramago durante passeio no Mercado Modelo, em Salvador | Foto: Xando Pereira / Ag. A Tarde

Ônibus incendiado na avenida Ulysses Guimarães, na altura da entrada do bairro Sussuarana, em Salvador - 15/04/2023 | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Armandinho Macêdo tocando guitarra durante o Carnaval de Salvador 2023 | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

A dona de casa Silvana dos Santos, de 48 anos, consolada por moradores da comunidade da Gamboa de Baixo, após o falecimento de seu filho Alexandre dos Santos, de 22 anos - 01/03/2022 | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Incêndio no Galpão 13 da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), no bairro do Comércio, em Salvador - 16/04/2022 | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro organizados para motociata em frente ao Farol da Barra, em Salvador - 02/07/2023 | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Fogo simbólico da Comemoração da Independência da Bahia, durante festejos do Dois de Julho - 02/07/2023 | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Indígenas baianos em protesto no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador - 31/08/2023 | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Representações de líderes do presente e do passado durante a festa do Dois de Julho, em Salvador - 02/07/2023 | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Representações de líderes do presente e do passado durante a festa do Dois de Julho, em Salvador - 02/07/2023 | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

A força, fé e luta do povo de matriz africana - 27/08/2023 | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

A força, fé e luta do povo de matriz africana - 27/08/2023 | Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Incêndio que destruiu 50 casas no bairro Pedreira em Belém (PA) - 14/09/2019 | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Plantão de profissionais da saúde no gripário do bairro Pau Miúdo em Salvador, durante a pandemia da Covid-19 - 12/01/2021 | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Mulher de 65 anos durante o resultado das eleições presidenciais de 2022, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador - 30/10/2022 | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Círio de Caraparu. A sua beleza está no percurso que é feito pelo rio, entre curvas, neblina e enormes raízes, que segue da igreja da comunidade até a próxima vila chamada de Cacau. O trajeto total tem o tempo de três horas e acontece há 500 anos | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Torcedor do Vitória comemora o bom desempenho do time durante partida - 17/07/2022 | Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Lula durante discurso em palco armado na área externa da Arena Fonte Nova, em Salvador - 02/07/2022 | Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

A fotojornalista Shirley Stolze em seu trabalho, durante o desfile de 2 de Julho de 2023 | Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Uma gestante, moradora de rua, dorme no chão do Terminal do Aquidabã, em Salvador - 27/01/2022 | Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Ônibus queimado na Avenida Ulysses Guimarães, no bairro de Sussuarana, em Salvador - 10/04/2023 | Foto: Shirley Stolze / AG. A TARDE

Celebração da Feijoada de Ogum do Afoxé Filhos de Gandhy, no Pelourinho, em Salvador - 13/06/2023 | Foto: Shirley Stolze / AG. A TARDE

Cangaceiros de Lauro de Freitas durante as comemorações do Dois de Julho - 02/07/2023 | Foto: Shirley Stolze / AG. A TARDE

Casa que foi incendiada com 9 pessoas, durante a chacina de Mata de São João - 28/08/2023 | Foto: Shirley Stolze / AG. A TARDE