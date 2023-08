Nova linha de ônibus começa a circular em Salvador

Os moradores do bairro Cassange, em Salvador, contam com uma nova linha de ônibus já em circulação neste sábado, 12. A modificação feita pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) atende aos usuários da Rua do Fidalgo.

A linha 1609-01 fará o roteiro Estação Mussurunga-Boca da Mata, seguindo pela rodovia BA-526 e pela Estrada do Fidalgo. Desta forma, segundo a Semob, atende ao pedido de moradores da comunidade.

No sentido de ida, os coletivos sairão da Estação Mussurunga e acessar a BA-526. Deste ponto, os coletivos seguem pela Rua Alto do Girassol, Estrada do Cassange, Estrada do Fidalgo, Rua Vereador Zezéu Ribeiro e de lá segue para o bairro de Boca da Mata.

No sentido inverso, os ônibus vão acessar a 1° Travessa Alto do Girassol, Rua das Palmeiras, Avenida Senhor do Bonfim. Avenida Fazenda Cassange, 3ª Travessa Dois de Julho e Avenida São Cristóvão, seguindo para a Estação Mussurunga.

Agentes da Semob e prepostos da concessionária OTTrans irão orientar os usuários até que estejam adaptados ao novo itinerário.