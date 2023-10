Novo viaduto será construído na Av. ACM; veja onde será | A TARDE

A Prefeitura de Salvador autorizar nesta segunda-feira, 02, o início das obras de construção de um novo viaduto que ficará localizado nas imediações do 3º Batalhão de Bombeiros Militares. A ordem de serviço para o início das intervenções será assinada pelo prefeito Bruno Reis, em ato que acontece na área da via exclusiva, na avenida ACM. O viaduto vai beneficiar motoristas vindos das avenidas Tancredo Neves e Paralela que desejam retornar para a Av. ACM. O elevado será construído antes do acesso para a Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô). Segundo a Prefeitura, o equipamento vai reduzir congestionamentos na região e melhorar a mobilidade.

