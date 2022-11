Núcleo de Empresas Juniores realiza encontro no Parque Tecnológico

Buscando promover troca de experiências entre estudantes universitários, a 2ª edição presencial do Encontro Soteropolitano de Empresas Juniores (ESEJ) será realizado no sábado, 19, carregando o tema "Tudo Começa Aqui". O evento vai acontecer das 9h às 21h, no Parque Tecnológico da Bahia.



O ESEJ, que é organizado pelo Núcleo de Empresas Juniores de Salvador (NEJ Salvador), é exclusivo para estudantes universitários que participam de alguma empresa júnior em Salvador. Os ingressos custam R$ 70 e estão à venda através deste link.

Durante todo o dia, o evento terá palestras e atividades com foco no desenvolvimento de competências empreendedoras e no âmbito da inovação. No final das atividades, haverá uma festa de encerramento, a partir das 22h, no valor de R$ 20. Os ingressos estão à venda através deste link.

O encontro acontecerá simultaneamente em diversas áreas do Parque Tecnológico da Bahia, como no Espaço Colaborar, coworking do Parque, no Auditório e no Espaço Tangram. Também haverá uma pauta voltada para treinamento de competências e processo seletivo. Ao final do evento, serão abordadas alguns reconhecimentos para empresas juniores que bateram metas e algumas pautas magnas finais.