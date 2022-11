Núcleo de Pesquisa 'NuCuS' celebra 15 anos com mostras artísticas

O Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades (NuCuS), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), comemora os seus 15 anos com mostra artística, palestras e lançamento de livros. As atividades começam nesta quarta-feira, 9, e seguem até sexta-feira, 11. O evento ocorrerá no vão livre do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC), no Campus de Ondina.

A mesa de abertura será seguida por uma palestra-performance, marcada para começar às 18h, intitulada Manga espada, apresentada pelo convidado especial Franco Fonseca, artista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Ao longo dos 15 anos, integrantes do NuCuS produziram cerca de 12 teses de doutorado e 40 dissertações de mestrado, lançaram cerca de 30 livros e centenas de artigos e capítulos de livros. Além disso, desde 2014, o NuCuS publica a revista acadêmica Periódicus, que já conta com 23 edições.

“Esse trabalho ajudou a colocar a Bahia como um dos maiores produtores de conhecimento sobre sexualidade e gênero do país”, destaca o professor Leandro Colling, um dos fundadores do grupo.

A programação completa do evento, e da solicitação do certificado de participação, você encontra no site.