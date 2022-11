Obra de palco para DVD de Thiago Aquino incomoda moradores na Barra

O palco para a gravação do DVD do cantor Thiago Aquino está sendo montado em frente ao Farol da Barra. A estrutura e o evento, porém, seguem recebendo reclamações de moradores e frequentadores da região. O show está previsto para acontecer no próximo dia 16.

"Sempre venho correr na orla até o Farol da Barra e essa estrutura está sendo monta aqui para atender uma gravação de um DVD. Vem poluindo a imagem do Farol da Barra, um monumento tão importante para cidade e é lamentável", disse um dos frequentadores em entrevista ao Bnews.

Outra frequentadora do local disse que a estrutura acabou atrapalhando a realização das atividades físicas, como as caminhadas na região.

O evento segue sendo anunciado nas redes sociais e contará com participação de cantores como Ivete Sangalo, Léo Santana e Gusttavo Mioto. O problema é que a apresentação ainda não tem licença da prefeitura e não agradou em nada os moradores da região por conta do barulho e por ser em dia de semana.

Inicialmente, a gravação do DVD aconteceria no palco do Salvador Fest, que ocorreu no dia 16 de setembro. Depois, foi transferido para 9 de janeiro e, dessa vez, foi antecipado para a data atual.