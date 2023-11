Ocupação hoteleira em Salvador deve alcançar 90% na alta estação | A TARDE

Considerado de alta estação, o período entre os meses de dezembro e fevereiro deve alcançar média de 90% na ocupação para o setor da hoteleiro, em Salvador. As informações são da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA), que aponta ainda picos de 100% de ocupação durante o Réveillon e o Carnaval na maioria dos hotéis da capital baiana.

O presidente da entidade, Luciano Lopes, destaca que o crescimento na ocupação já vem sendo registrado ao longo deste ano. Ele reforça ainda que os hotéis de Salvador atingiram, no período de janeiro a outubro de 2023, uma taxa de ocupação de 60%. No ano anterior, neste mesmo período, esse número era em torno de 55%.

“Verifica-se um crescimento de cinco pontos percentuais em relação a 2022. Isso significa que há um incremento no fluxo de turistas na cidade. Em decorrência das festividades de fim de ano, da chegada da alta estação e do Carnaval, a expectativa do setor hoteleiro na Bahia é de se aproximar dos níveis de ocupação observados antes da pandemia”, afirmou.

De acordo com o diretor de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura de Salvador (Secult), Gegê Magalhães, os números registrados no primeiro semestre de 2023 já superaram em 5% os do mesmo período em 2022.

Presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), Silvio Pessoa pontua que o fechamento do mês de outubro nos hotéis que participam das pesquisas disponibilizadas pelo trade mostra que, em 2019, antes da pandemia, o setor fechou com ocupação média de 70%, tendo como diária média de R$ 220. Já em outubro de 2022, o percentual foi de 62%, com diária média de R$ 308. Em outubro de 2023, a taxa subiu para 76%, e a diária média foi de R$ 360. Dos 13 hotéis que permanecem na pesquisa, seis tiveram ocupação acima de 80%.