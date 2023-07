Ônibus batem de frente na Avenida Gal Costa, em Salvador

Um acidente envolvendo dois micro-ônibus causa transtornos a quem passa pela Avenida Gal Costa, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 6. O caso aconteceu por volta das 7h, e envolveu um veículo do Sistema de Transporte Complementar, conhecido como Amarelinho, e um ônibus privado de turismo.

De acordo com informações iniciais, o motorista do 'Amarelinho' avançou um retorno na contramão e bateu de frente com o outro micro-ônibus. Apesar do grave acidente, com parte dos veículos destruída, ninguém ficou ferido.

O acidente ainda causou a interdição de uma parte da via da Avenida Gal Costa, no sentido Pirajá, pela Superintedência de Trânsito de Salvador. Além disso, um semáforo foi atingido e foi necessária a realização de manutenção.

Veja vídeo do acidente

