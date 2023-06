Ônibus quebra e congestiona Avenida Suburbana

Um ônibus quebrou e congestionou a Avenida Suburbana na manhã desta terça-feira, 6. O engarrafamento ocorre para quem vem de Plataforma, sentido Calçada, Centro de Salvador.

O ônibus fazia a linha Ilha de São João-Paripe, da empresa Expresso Metropolitano. Os motoristas que forem pela região terão que ter paciência. O veículo começou a ser retirado do local por volta das 6h20 da manhã.

Após uma falha mecânica, o meio de transporte público ficou atravessado na Via, na altura da entrada do Lobato. Agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) estão no local para ajudar a liberar o fluxo.

Os ônibus da Linha Integra que passam pela região, na entrada do Lobato, estão desviando para e pegando os passageiros em um ponto na BR-324, no Jardim Lobato.

*Atualização

Um guincho retirou o ônibus do local e o trânsito começa a ser liberado na região.