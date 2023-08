Ônibus voltam a circular em São Marcos após atentado a coletivo

Informação oficial dá conta que os ônibus voltaram a circular na região de São Marcos, em Salvador, nesta quinta-feira, 18. A suspensão do serviço no local ocorreu após um ônibus ter sido incendiado na última quarta-feira, 9.

A equipe do Portal A TARDE conversou com dois moradores, que preferiram não se identificar. De acordo com eles, os coletivos apenas tiveram suas rotas desviadas e seguem sem passar pelo local.

"Os ônibus de Pau da Lima e Colina azul desviaram o caminho e saíram do bairro através de Sete de Abril subindo a regional", diz um deles. "Os ônibus apenas desviavam o caminho, além disso o final de linha de São Marcos estava fora da rota do ônibus incendiado", afirma outro.