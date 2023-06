Pablo Vieira é o novo superintendente do Shopping Piedade

O Shopping Piedade, localizado no Centro de Salvador, anuncia o seu novo superintendente, Pablo Vieira. Ele assume o cargo nesta quinta-feira, 1º, após 8 anos como gerente de marketing do Shopping Piedade.

Sobre Pablo Vieira

Graduado em Publicidade e Propaganda, pela Universidade Católica do Salvador - Ucsal, com MBA em Marketing e MBA em Gestão e Administração, pela Universidade Salvador – Unifacs, o profissional integra a Enashopp – empresa com expertise nacional e internacional voltada para o desenvolvimento, implantação, comercialização e administração de shopping centers e empreendimentos multifuncionais e empresariais.

Ao longo de sua carreira Pablo teve a oportunidade de vivenciar diferentes rotinas dentro da administração de shoppings centers com passagens pelos shoppings Barra, Paseo, Itaigara e outros.