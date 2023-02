Padre canta 'Baianidade Nagô' em missa no Pelourinho

Uma missa bem diferente virou assunto nas redes sociais. Na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, em Salvador, o padre abriu espaço em meio aos hinos religiosos para entoar um dos grandes hinos do Carnaval: a música ‘Baianidade Nagô’, clássico da Banda Mel.

O caso aconteceu na última terça-feira, 14, e o vídeo com o momento viralizou na web. O coro puxado pelo padre Lázaro Muniz foi acompanhado pelos fiéis, que ‘balançaram’ ao som da letra que fala sobre as raízes da Bahia.

Mas nas redes sociais, o caso dividiu opiniões. Enquanto muitos associaram a música ao carnaval, considerado por alguns uma festa “profana”, outros internautas ressaltaram que a música cantada na Igreja prega paz e felicidade.

Já o compositor da canção, Evandro Rodrigues, se disse "honrado" por ter sua música tocada na igreja.

Veja o vídeo

null Reprodução