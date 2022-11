Pais e escolas desenvolvem estratégias para evitar exposição a riscos

Em formato de desafios ou brincadeiras envolvendo novas experiências, periodicamente, crianças e adolescentes são incentivados a práticas estranhas por meio de vídeos e outros conteúdos circulando na internet. O mais recente deles envolve a ideia inusitada de fumar cotonetes, o que pode provocar danos à saúde. Diante da questão, pais e escolas desenvolvem estratégias para evitar a exposição a riscos.

A orientadora educacional do Colégio Vitória-Régia, Bárbara Costa recorda que logo após a retomada das aulas regulares, sem coexistência com o formato online adotado devido à pandemia, professores começaram a perceber alguns comportamentos incomuns. Após a equipe se questionar sobre as possíveis origens, perceberam que muitos estavam replicando na “vida real”, coisas vistas e aprendidas em redes sociais, realities shows e jogos.

A partir dessa percepção, a escola reforçou a atuação como medida corretiva, complementando o trabalho preventivo feito cotidianamente. “Fizemos cards educativos, tanto para postagem nas redes sociais da escola quanto enviando de forma direta para famílias e alunos, informativos contextualizando com a parte teórica e as vivências, aí a gente trazia alguns casos de exemplo”, elenca Bárbara.

Outra estratégia é a realização de palestras com profissionais da área de psicologia e assessores jurídicos. “A gente trabalhou tanto a questão emocional deles, o impacto na vida deles, no ambiente da escola, na família, as questões relacionadas à disciplina, trazendo também a questão dos atos infracionais, incluindo a abordagem do uso indevido das tecnologias”, conta.

Em sua avaliação, os alunos começam a entrar em desafios e reproduzir comportamentos oriundos do mundo virtual de forma inocente, sem entender a complexidade e os riscos. Bárbara lembra que toda a equipe da escola também passou por um processo de aprendizagem. “São aplicativos, programas, sistemas que muitas vezes a gente nunca ouviu falar”, reconhece.

“Está dentro da proposta pedagógica da escola. A gente faz trabalhos com eles, abordando desde a parte do projeto de vida até questões socioemocionais, e um trabalho mais direcionado à cidadania digital, com relação aos riscos e possibilidades do mundo digital”, afirma o professor Ademilton Costa Junior, integrante da diretoria do Colégio Anchieta. O tema também é levado por meio de palestras e aulas de cidadania.

Costa Jr. percebe que os estudantes fundem os mundos real e virtual e se iludem com uma falsa sensação de segurança, muitas vezes reforçada pelo anonimato. “Quando a gente identifica que um aluno teve algum comportamento inadequado, a gente entra em contato com a família e dá orientação para observar o uso do ambiente virtual”, explica.

“As orientadoras, que têm aulas semanais com eles, colocam no planejamento exemplos, dentro de cada faixa etária, de situações que podem trazer algum tipo de risco para eles”, declara o professor.

Professora do curso de pedagogia da Unifacs, Ana Jacy Carneiro Leão alerta para a queda no rendimento escolar como provável sinal de “tempo de tela” excessivo, sofrendo cyberbullying ou se engajando em desafios arriscados.

Diretor de Educação da Safernet, Rodrigo Nejm ressalta que a atuação das escolas na prevenção às diversas formas de violência na internet está prevista na Base Nacional Comum Curricular. “A educação para o contexto da cultura digital, que passa pelo ensino sobre segurança, sobre respeito, mas também sobre cuidado e saúde no uso dos espaços digitais, isso está previsto nas diretrizes da educação, é um dever das escolas de acordo com o Marco Civil da Internet no Brasil”, explica.

“A gente tem trabalhado muito na Safernet para facilitar o trabalho dos educadores, das secretarias de educação, mas também das escolas particulares”, garante Nejm, citando a criação de disciplinas de cidadania digital, além da realização de campanhas e disponibilização de materiais.