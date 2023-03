Papa nomeia arcebispo de Salvador para Conselho de Cardeais

O papa Francisco nomeou Dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador, para integrar o conselho de cardeais que o auxilia no governo da Igreja Católica. Dom Sergio irá integrar o C9, grupo de nove cardeais da estrita confiança do pontífice, que se reúne para discutir mudanças na igreja.

Além de dom Sérgio, o Papa também nomeou o presidente do Governo do Estado da Cidade do Vaticano, Fernando Vérgez Alzaga, e os arcebispos de Québec, Gérald Lacroix, de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich; e de Barcelona, Juan José Omella Omella.

Eles se juntam ao secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, e aos arcebispos de Bombaim, Oswald Gracias, de Boston, Seán O'Malley, e de Kinshasa, Fridolin Ambongo Besungu, que já faziam parte do C9.