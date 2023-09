Parada LGBTQIAPN+ de Salvador terá esquema especial de segurança

A 20ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ acontece domingo, 10, no Campo Grande, e terá um forte esquema de segurança. Cerca de mil policiais militares, civis e técnicos, além de bombeiros atuarão no evento com patrulhamento de rotina, ações de inteligência e resgate.

Além disso, a Diretoria de Direitos Humanos (DDH) da Superintendência de Prevencão à Violência (Sprev) da SSP irá entregar panfletos para orientar as tropas e o público.

“Iremos realizar as ações com o objetivo de proporcionar tranquilidade para baianos e turistas que participarão da Parada LGBTQIAPN+”, detalhou o major André Campos, integrante da DDH.

As ações de segurança serão ampliadas também no Mercado Modelo, na região da Barroquinha e também na Estaço da Lapa.