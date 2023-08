Parto humanizado e maternidade são temas de evento gratuito

A Casa Matris, clínica de assistência médica obstétrica, vai promover um evento gratuito com o tema "Gravidez, Parto Humanizado e Maternidade" no dia 19 de agosto, das 8h30 às 12h30. O encontro vai acontecer no Auditório do Edf. Alpha Medical, na Avenida Paralela, em Salvador.

O evento trará especialistas que irão dialogar, tirar dúvidas, e orientar as famílias sobre o período gestacional, assistência humanizada ao binômio (mãe e bebê) e a vivência da maternidade de forma leve e saudável em todos os aspectos: desde a tentativa, a gestação e o pós-parto.

Para participar, interessados devem se inscrever através do formulário. As inscrições são limitadas.



Para discorrer sobre o tema "O que a gestante precisa saber sobre amamentação", a consultora de amamentação, Juliana Viana, traz informações acerca dos benefícios do aleitamento materno e fatores que podem interferir na autoeficácia da amamentação.

As obstetras da Casa Matris, Patrícia Schmitz e Bruna Bittencourt, trazem a temática "A hora certa de ir ao hospital", abordando os sinais da reta final da gestação, normalmente marcada por muita ansiedade pelas famílias. Na ocasião, a especialista vai discorrer sobre o plano de parto, como avaliar as contrações e a assistência à gestante e aos familiares.

No segundo e último bloco, a pediatra Aline Galy, profissional com foco na amamentação e na infância livre, desmedicalizada e homeopata, traz o tema "Cuidados com o recém-nascido na sala de parto" e Daniela Leiro, fisioterapeuta e especialista em Saúde da Mulher e Sexologia com formação na Espanha, finaliza o evento com a temática "O períneo e o parto: e se lacerar?".