Passageiros reclamam de preços de viagens por app em dia chuvoso na BA | A TARDE

Com o forte temporal que assola a capital baiana, nesta quarta-feira, 20, diversos usuários de aplicativos de viagem passaram dificuldades para conseguir realizarem suas viagens. Nas redes sociais, os usuários reclamaram dos preços altos cobrados pelos trajetos, também denunciaram a demora para terem suas viagens aceitas nos aplicativos.

"30 anos pra achar Uber em Salvador quando tá chovendo", reclamou uma internauta. "A Uber já poderia encerrar as atividades no Brasil, né?! Em Salvador está um parto para aceitar", desabafou outra. "Fui pedir um Uber e deu 94 reais. Salvador não funciona com chuva!", acrescentou outro.