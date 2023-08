Pastor é encontrado em hospital de Salvador após desaparecimento

Dado como desaparecido desde o último sábado, 26, o pastor Paulo César de Oliveira, de 62 anos, foi encontrado, na última segunda-feira, 28, em um hospital de Salvador.

De acordo com sua filha, Bruna Monique de Oliveira, Paulo César saiu em busca de atendimento por conta própria e se internou sem comunicar a família.

"Uma pessoa que trabalha dentro do hospital entrou em contato comigo depois de ver uma reportagem na TV e me disse que ele tinha se internado lá no plantão dela. Ela percebeu que o médico falou com ele que o pé dele estava com alguns dedos necrosados e indicou amputar novamente", explicou.

No momento, Paulo César ainda faz exames e, segundo a filha, deve passar, em breve, por uma nova cirurgia de amputação de membros.